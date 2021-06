넥스턴바이오, 추마코프연구소 주최 컨퍼런스 참석

[아시아경제 장효원 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 350 등락률 +1.86% 거래량 298,226 전일가 18,800 2021.06.15 10:46 장중(20분지연) 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주[특징주]넥스턴바이오, 글로벌 1위 당뇨병 치료제 기업과 협력 추진 소식에 ‘강세’넥스턴바이오, 주당 2주 무상증자 결정 close 는 중앙일보와 추마코프 면역생물학센터가 주최하는 ‘포스트 팬데믹 시대 대비, 바이러스에 대한 최적 대응 방안 마련 컨퍼런스’에 참석한다고 15일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 롯데호텔 서울 크리스탈 볼룸에서 15일 오후 2시에 개최되며 추마코프 연구소에서 개발한 ‘코비박’ 백신의 개발 개요와, 현 상황에서 정부의 안전한 코로나19 백신 접종과 조속한 집단면역 형성을 위한 토론이 심도있게 논의될 예정이다.

전반적인 참석인원은 공개되지 않았지만 추마코프 연구소 핵심인력인 아이다르 원장과 부원장, 기술진 2명, MPC 관계자, 넥스턴바이오 관계자 이외에 코로나 백신 개발을 위한 기업 및 정부 관계자들도 참석하는 것으로 알려졌다.

넥스턴바이오 관계자는 “코로나19 백신에 대한 전반적인 논의를 나누는 자리에 참석하게 돼 기대가 크다”며 “코로나19 정복을 위해 백신의 위탁생산, 유통, 판매가 효율적으로 될 수 있도록 최선을 다해 협력방안을 모색하겠다”고 말했다.

