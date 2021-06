캐롯손보, 퍼마일자동차보험 캐롯플러그 공급 재개

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 퍼마일자동차보험 가입자 대상 캐롯플러그를 정상 지급한다고 15일 밝혔다.

캐롯플러그는 주행거리에 따라 결제하는 퍼마일자동차보험의 핵심기기로, GPS기반으로 주행거리를 측정하고 월별 주행거리에 따라 보험료 를 산정한다. 세계적인 반도체 수급난으로 지난 3월부터 캐롯플러그 배송이 중단된 바 있다.

지급 중단 기간 동안 월 500㎞ 운행을 가정해 보험료를 납부하는 '월정산형2 임시특약' 가입고객은 가입 차수 별로 캐롯플러그를 받으며, 캐롯플러그 수령 후 정상적인 월정산형으로 전환되며 평균주행거리 기준 포인트도 일괄 지급받는다.

캐롯손보 관계자는 "캐롯플러그 지급 지연에도 1월 가입자 10만명을 넘어선데 이어 4개월 만에 가입자 20만명을 돌파해 고객 호응이 뜨겁다"며 "캐롯플러그 지급 정상화를 통해 상반기 리스크 해소는 물론 MZ세대를 중심으로 한 퍼마일자동차보험 신규 고객 유입에 더욱 가속도가 붙을 것으로 기대한다"고 말했다.

