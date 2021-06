페퍼저축은행, 불법 앱 대환대출 사기 예방…안산경찰서 감사장 수여

[아시아경제 송승섭 기자]페퍼저축은행이 불법 애플리케이션(앱) 설치를 통한 보이스피싱 사기를 예방해 안산단원경찰서 감사장을 받았다고 15일 밝혔다.

페퍼저축은행에 따르면 지난 1일 안산지점에서 근무하는 한 행원은 고객의 대출 완납 증명서가 위조임을 파악하고 즉각 사기 범죄임을 안내했다. 이후 대응 매뉴얼에 따라 고객의 상황을 빠르게 파악하고 내부에 보고, 경찰에 신고했다.

파악 결과 페퍼저축은행 채권팀을 사칭한 사기로 불법 앱 설치를 통한 전형적인 전화 가로채기 수법이었다. 애초 고객에 1200만원의 현금상환을 유도하기로 했고 600만원은 현금 수거책이 챙겼지만, 절반 금액은 고객이 영업점을 방문해 추가피해를 막았다.

장매튜 페퍼저축은행 대표는 “금융 범죄가 점점 더 치밀해지고 있다”며 “보이스피싱 방지 우수사례를 사내에 전파하고 예방을 위한 지속적 교육을 전개해 추후 금융사고를 원천 차단할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

