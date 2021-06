GS프레시몰, KBS ‘랜선장터’ 상품 판매…지역 농어민 지원 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] GS프레시몰은 KBS의 랜선장터에서 소개하는 상품의 라이브커머스 판매처로 역할을 하며, 지역 생산물 판매처 확대 지원에 나선다고 15일 밝혔다.

랜선장터는 GS프레시몰-KBS-중소기업진흥청이 함께 힘을 모아 코로나19로 어려워진 지역 경제에 실질적인 도움이 될 수 있도록 생산자와 연예인이 출연해 해당 지역 특산물을 소개하고 판매하는 착한 예능 프로그램이다.

GS프레시몰은 랜선장터에서 소개하는 상품을 사전에 라이브커머스 방식으로 판매를 진행한다. 이후 방송에서는 라이브커머스를 진행한 연예인이 참가해 각 지역의 특산물의 판매 성과를 확인하며 승패를 공개해 시청자의 관심을 집중시킬 것으로 기대된다.

GS프레시몰에서는 방송 출연 상품에 대해 사전 라이브커머스에 진행했던 동일한 할인된 가격으로 매회차 방송 상품을 1주일씩 판매 진행한다. 지역 생산물의 판매 활성화 및 상품 소개 차원으로 오는 16일부터 영천한우 등심, 강진 묵은지 등을 저렴한 가격으로 판매한다.

GS프레시몰을 오는 16일 첫방송 기념으로 ‘본방사수’ 이벤트를 진행한다. 랜선장터를 시청한 후 17일 17시까지 GS프레시몰 앱 이벤트 코너에서 해당 방송에서 나오지 않은 상품에 대한 정답을 제출한 고객 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 쿠폰 200장을 증정한다. 또한 매주 진행하는 랜선장터 기획전에서 상품을 구매하면 추첨을 통해 장보기 지원금도 제공한다.

GS프레시몰 관계자는 “GS프레시몰에서 지역 생산자 지원을 위해 진행하는 랜선장터 라이브커머스에 대한 고객들의 반응이 아주 좋다”며 “지역 특산물을 고객들에게 보다 많이 홍보하고, 알뜰한 가격으로 제공할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

