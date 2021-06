관악구, 100명에 제로웨이스트 선물 키트 증정한 까닭?

28일까지 ‘용기내서 용기내 관악’ SNS 이벤트 진행

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 오는 28일까지 ‘용기내서 용기내 관악’ SNS 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 코로나19 장기화로 인한 배달과 비대면 서비스 증가로 포장용기 사용이 늘어난 상황에서 쓰레기 줄이기 운동인 ‘제로웨이스트(Zero waste)’ 일환으로 진행된다.

참여 방법은 상점에서 음식, 음료 등을 구입할 때 직접 가져간 다회용 용기(텀블러)에 음식을 포장한 인증사진을 찍어 인스타그램에 사진과 함께 해시태그 ‘#용기내관악’을 업로드 하면 된다.

오는 28일까지 2주간 진행되는 이번 이벤트는 누구나 참여 가능, 참여자 중 100명을 무작위로 추첨해 1만 원 상당의 제로웨이스트 선물 키트를 증정한다.

최종 당첨자는 6월 30일 관악구 공식 인스타그램 및 블로그에 공지할 예정이다.

‘용기내서 용기내 관악♥’ SNS 이벤트와 관련한 더 자세한 내용은 관악구 홈페이지 및 공식 SNS채널(인스타그램, 페이스북, 카카오스토리 등)에서 확인할 수 있다.

박준희 구청장은 “코로나19 사태 이후 생활 폐기물이 갈수록 증가하고 있어구민 여러분들이 지구 환경 보존 실천에 적극 동참할 수 있도록 적극적인 홍보와 다양한 사업을 추진해나가겠다”며 “앞으로도 다양한 SNS 이벤트를 통해 구민들과 활발히 소통하는 노력을 이어가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr