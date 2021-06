성동구 무더위쉼터 193개소 운영

5월20일부터 9월30일까지 무더위쉼터 193개소를 운영 올여름 폭염대비 만전...무더위쉼터 지정 장소 경로당과 각 동 주민센터, 복지시설 및 책마루 등 문화시설

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 폭염에 취약한 어르신 보호를 위한 대책을 마련, 지난달 20일부터 9월30일까지 무더위쉼터 193개소를 운영하며 올여름 폭염대비에 만전을 기한다.

무더위쉼터 지정 장소는 경로당과 각 동 주민센터, 복지시설 및 책마루 등 문화시설이다.

특히 올해는 지난 해 11월 중순 이후 휴관이었던 경로당 160개소가 이달 14일부터 운영 재개됨에 따라 무더위쉼터로 적극 활용, 지난해 84개소에 불과했던 쉼터를 193개소로 대폭 확대했다.

무더위 쉼터는 냉방기와 함께 출입자 명단작성, 발열체크 등 방역수칙을 위한 물품도 구비, 쉼터별 관리책임자와 방역관리자를 지정, 2시간마다 환기하고 2m 안전거리 유지 등으로 코로나19 예방과 함께 쾌적하고 안전하게 이용할 수 있도록 했다.

또 취약계층 어르신의 안부확인 및 폭염 정보 전달체계도 구축했다. 공무원과 통장, 마을간호사, 지역자율방재단 등으로 구성된 1143명의 재난도우미를 편성, 지역 내 독거어르신 1900명을 집중관리, 주기적인 안부전화와 방문으로 건강과 안전을 확인하고 무더위쉼터 이용과 폭염대비 행동요령을 안내할 방침이다.

무더위쉼터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 그 중 경로당은 평일 오후 1시부터 5시까지 운영한다. 폭염특보 발령 시에는 주민센터와 복지관에서 휴일과 주말을 포함, 오후 9시까지 연장, 민간 숙박업소인 안전숙소 등은 오후 9시부터 다음날 오전 7시까지 야간 운영한다.

한편 구는 14일 경로당 운영 본격 재개에 앞서 전문방역업체를 통해 전체 시설을 소독하고 해충 방역을 실시했다. 구와 동 주민센터 담당자들은 미리 경로당을 방문, 냉방기와 공기청정기 등을 점검, 손소독제와 체온측정기 등 방역물품도 꼼꼼히 챙겨 어르신들을 맞을 채비를 완료했다.

정원오 성동구청장은 “코로나19 상황에서도 어르신들이 시원하고 건강한 여름을 보낼 수 있도록 폭염 대응 방안을 면밀히 검토했다”며 “방역수칙에 따라 무더위쉼터를 이용하며 올여름을 건강히 이겨내길 바란다”고 당부했다.

