경기교육청, 학교환경개선 협력사업 '포천·과천·파주' 기관 표창

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 14일 포천ㆍ과천 등 3개 지역을 '경기교육청ㆍ기초 지자체 학교환경개선 협력사업' 우수기관으로 선정하고 수원 남부청사에서 기관 표창했다.

표창 행사에는 이재정 경기 교육감과 심창보 포천 부시장, 김종구 과천 부시장, 김회광 파주 부시장 등이 참석했다.

협력사업은 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공하기 위해 경기교육청과 시ㆍ군 지자체가 재원을 분담해 공ㆍ사립 초ㆍ중ㆍ고ㆍ특수학교 시설 환경개선비를 지원하는 사업이다.

경기교육청은 지자체 별로 ▲지원금 총액 ▲지원금 증가율 ▲일반회계 대비 지원금 증가율 ▲학생 1인당 지원금의 4개 평가지표 항목별 점수를 합산 평가해 점수가 가장 높은 지자체를 학교환경개선 협력사업 우수기관으로 선정했다.

코로나19로 지자체마다 재원 확보에 어려움이 있었지만 학교환경개선 협력사업에 31개 시ㆍ군에서 2020년 2004억원, 2021년 상반기 1696억원을 지원했다.

경기교육청은 하반기에도 지자체와 협력해 추가 수요 지원을 이어갈 계획이다.

이재정 교육감은 "앞으로도 지역 교육지원청과 시청 간 상호 지원과 긴밀한 협력으로 우리 학생들이 꿈과 보람을 만들어 갈 수 있는 미래 교육환경을 함께 조성해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr