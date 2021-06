한미약품, 지속가능경영 성과 담은 'CSR 리포트' 발간

[아시아경제 김지희 기자] 한미약품의 지속가능경영 목표와 성과를 담은 최신 CSR 보고서가 발간됐다.

한미약품은 지속가능성 보고서의 국제 지침인 GRI 스탠다드를 기반으로 작성한 ‘2020-21 CSR 보고서’를 발간하고 자사 홈페이지에 게재했다고 14일 밝혔다. 한미약품은 2017년 국내 제약업계 최초로 CSR 보고서를 발간한 이후 매년 보고서를 발행해 현재까지 총 네 번의 보고서를 제작했다.

이번 CSR 보고서는 핵심 기업가치인 ‘창조와 혁신, 도전’을 주제로 제작됐다. 보고서는 ▲새로운 도전을 위한 R&D 경영 ▲고객을 위한 마음, 고객만족경영 ▲신뢰를 향한 도전, 윤리경영 ▲인간존중의 가치, 인재경영 ▲건강하고 안전한 사업장, EHS경영 ▲동반성장, 상생경영 등을 주제로 지속가능한 발전을 위한 한미약품의 노력과 성과를 담았다.

또 한미약품 2020년 지속가능경영 주요 뉴스, 지속가능성 주제에 대한 중대성평가, ESG 활동성과, UN의 SDGs(지속가능개발목표) 이행결과 등을 수록해 지속가능경영 성과를 구체화했다.

이번 보고서의 제3자 검증자인 한국표준협회측은 “한미약품은 R&D를 제약기업의 지속가능성과 사회적 책임으로 인식하고 혁신신약 창출과 내실 있는 성장을 통해 글로벌 제약회사로 도약하고 있다”며 “국내 제약업계에서 모범적인 ESG 경영 모습을 보여주고 있는 한미약품이 지금처럼 도전적인 실행을 지속한다면 지속가능 분야의 리더로서 위치를 확고히 할 것으로 기대된다”고 말했다.

우종수 한미약품 대표이사 사장은 “한미약품은 지난해 코로나19 팬데믹 상황에도 불구하고 흔들림없는 R&D와 지속가능경영을 기반으로 내실을 탄탄히 다지는 성과를 이뤄냈다”며 “R&D를 제약기업의 지속가능성과 사회적 책임으로 인식하고 제약강국을 향한 한미약품의 비전을 실천해 나가겠다”고 말했다.

