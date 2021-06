'이재명과 함께하는 성남사람들' 12일 출범…김병욱 의원 상임대표

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 이재명과 함께하는 성남사람들(이함성)이 출범했다.

이함성은 지난 12일 오후 5시 성남시 분당구에 소재한 티맥스타워에서 출범식을 가졌다고 14일 밝혔다.

이함성 상임대표에는 김병욱 국회의원과 조광주 경기도의원이 선임됐다.

이날 출범식에는 김병욱 의원을 비롯해 이상락 전 국회의원,조광주ㆍ최만식ㆍ최세명 경기도의원, 조정식 성남시 부의장, 김명수ㆍ서은경ㆍ최종성 성남시의원, 김준기 전 한국4H본부회장, 이현배 주민신협이사장, 백제기ㆍ최창권 전 호남향우회장, 전왕표 한국노총 전 성남광주하남시의장, 이대기ㆍ지세용 전 성남시고교연합회 상임대표, 이석주 촛불백년상임대표,이재선 대동세상연구회부회장, 박상현 전 경기도체육회사무처장, 이기원 경기도축구협회부회장 등이 참석했다.

김병욱 의원은 인사말을 통해 "앞으로 새로운 시대에 맞는 성장이 중요하며 사회적 약자를 위한 성장, 국민 모두가 균등하게 해택을 받 수있는 성장이 필요하다"며 "이재명 지사의 기본소득, 기본주택, 기본금융 정책을 널리 알리는 이함성이 되도록 노력하자"고 당부했다.

이상락 전 국회의원은 축사를 통해 "우연히 마주친 청년변호사 이재명이 도움줄 곳을 찾는다는 말에 성남 YMCA 소개하면서 인연을 맺었다"며 "사회적 약자 편에서서 일하는 성남시장과 경기도지사로서의 뛰어난 자질과 능력을 적극 알릴 수 있는 '이함성'이 되자"고 격려했다.

이함성은 이날 이재명 지사의 소년 노동자로의 삶, 인권변호사 및 성남시장 등 시민과 함께한 동영상 및 사진 등을 시청했다.

