경남 창원 시티세븐몰에서 '꿈이룸' 체험 점포 7월 16일까지 운영

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 13기 예비 소상공인 '꿈이룸' 체험 점포를 창원 시티세븐몰에서 7월 16일까지 운영한다.

신사업창업사관학교는 창업에 도전하는 예비 소상공인을 발굴하는 사업이다.

신규 아이템으로 창업에 도전하는 예비 소상공인에게 4주간의 기본 창업 교육을 진행한다.

이후 약 12주간의 실제 점포를 운영하도록 '꿈이룸' 체험 점포 프로그램을 구성한다.

창업 교육과 점포 경영 체험 교육 과정을 모두 이수한 교육생을 대상으로 창업 자금을 최대 2000만원까지 지원하고 최대 1억원의 융자를 지원한다.

꿈이룸 체험 점포는 창원 시티세븐몰에서 7월 16일까지 운영한다.

한편 소상공인시장진흥공단에서는 14기 신사업창업사관학교 교육생 모집 접수를 오는 30일까지 받는다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr