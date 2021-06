대우조선해양, 브라질 국영석유회사와 1조948억 규모 FPSO 수주 계약

[아시아경제 이민우 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 38,600 전일대비 550 등락률 +1.45% 거래량 622,444 전일가 38,050 2021.06.14 09:56 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 브라질 해양설비 1조원 수주대우조선해양, 'DSME 두드림' 장학센터 열어대우조선, 직원·협력사 자녀 장학센터 열어 close 은 이탈리아 사이펨(社)와 함께 브라질 국영 석유회사 페트로브라스로부터 부유식원유생산저장하역설비(FPSO) 1기를 수주했다고 14일 공시했다. 총 계약 규모는 2조6000억원이며 이중 대우조선해양의 계약금액은 1조948억원이다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 15.6%에 해당한다.

