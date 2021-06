아시아나항공, 사이판 노선 운항 재개…코로나 이후 1년 4개월만

[아시아경제 김혜원 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.06.14 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 다음달 하늘길 열린다.. 항공株 날갯짓항공 동맹체 3사, G7 정상회의에 '백신접종하면 격리 면제' 요청하늘길 대란 속…아시아나 "화물역량 강화로 실적개선" close 이 사이판 노선 운항을 재개한다.

아시아나항공은 7월 24일부터 주 1회 사이판 노선을 운항한다고 14일 밝혔다. 지난해 3월 코로나19 여파로 운항을 중단한 후 1년 4개월 만의 첫 공식 운항이다.

인천~사이판 항공기는 주 1회 토요일 오전 9시에 인천에서 출발해 오후 4시에 사이판에서 돌아오는 일정으로 운항된다. 사이판 입국 시 미국 식품의약국(FDA) 및 세계보건기구(WHO)에서 승인한 백신 접종이 확인된 경우에는 격리가 면제돼 자유로운 여행이 가능하다.

아시아나항공은 정부의 트래블버블 협약을 비롯한 해외 여행 허용 계획에 선제적으로 대응해 방역 신뢰 지역을 중심으로 운항 재개 노선을 검토한다는 방침이다.

아시아나항공 관계자는 "이번 사이판 노선 운항 재개를 첫걸음으로 국제 관광과 항공 시장이 활성화 되길 기대한다"며 "하반기에도 전 세계 입국 제한 조치 완화에 대비하고 침체됐던 항공 시장 활력 회복을 위해 운항 재개 노선을 확대할 예정"이라고 말했다.

