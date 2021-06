[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 산업통상자원부와 함께 인터컨티넨탈 서울 코엑스 호텔에서 '포스트 코로나 해외 투자진출 포럼'을 개최한다고 14일 밝혔다.

15일 진행되는 이번 포럼은 한국판 뉴딜로 주목받는 그린·디지털 시장 진출 희망 기업과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관심 기업을 대상으로 온·오프라인 동시 진행된다. 포럼의 주요 의제는 그린·디지털 산업과 글로벌 ESG 경영이다.

포럼의 그린·디지털 세션에서는 정부의 '한국판 뉴딜'의 글로벌화를 목표로 하는 것에 발맞춰 그린·디지털 분야의 전반적인 산업 동향, 전망, 대응 전략 등의 내용이 소개된다. 글로벌 ESG 세션에서는 전 세계 기후 변화 위기 이후 변경된 경영전략에 대응하기 위해 ESG 개념, 주요국 동향, 우수사례 등이 공유된다.

이번 포럼이 끝난 후 KOTRA는 온·오프라인 투자 상담주간 행사를 진행할 예정이다.

