文대통령, AZ CEO 만나 백신공급 협조 요청

[아시아경제 김은별 기자] 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 문재인 대통령이 파스칼 소리오 아스트라제네카 최고경영자(CEO)를 만나 하반기 백신공급 협조와 생산협력에 대해 논의했다.

13일 중앙재난안전대책본부(중대본)는 정부서울청사에서 정례브리핑을 열고, 문 대통령이 12일(현지시간)부터 영국 콘웰에서 개최되고 있는 G7 정상회의에 초청국으로 참석했고 영국 방문을 계기로 소리오 CEO와 면담을 진행했다고 밝혔다.

면담에서 문 대통령은 아스트라제네카의 하반기 백신 공급이 원활하게 이뤄질 수 있도록 협조를 요청했다. 소리오 CEO도 한국이 최우선 협력 파트너인점을 고려, 최대한 노력을 기울이고 SK바이오사이언스와 장기간 생산 협력관계를 유지하고 싶다고 응답했다.

한국은 12년 만에 G7 정상회의에 대통령이 참석했다. 문 대통령은 정상회의에서 대한민국의 기술력에 기반한 백신 허브 국가 등 국제적인 감염병 협력방안을 제시했고, 코백스 퍼실러티(COVAX Facility) 선구매에 대한 기여분을 5배로 확대하겠다고 표명했다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 "정부는 국제사회와의 협력을 통해 국내 백신의 안정적인 수급과 국내 백신 개발을 달성하겠다"며 "백신 생산을 통해 세계 각국의 코로나19 극복에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

