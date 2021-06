"키오스크, 접근성 높인다" 온라인 캠페인…아이디어·이름 공모

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 14일부터 30일까지 15일간 키오스크 정보접근성 개선 인식 제고를 위한 시민 참여 온라인 캠페인을 실시한다고 밝혔다.

주요 내용으로는 ▲키오스크 이용 경험 설문조사 ▲향후 키오스크 접근·이용을 개선할 수 있는 아이디어 공모 ▲'정보접근성을 보장한 키오스크'를 잘 표현하는 이름 제안 공모가 진행된다.

이번 캠페인은 6월 정보문화의달을 맞이해, 키오스크 접근성 문제에 대한 우리 사회 전반의 관심을 환기함과 동시에, 디지털 시대 우리 이웃 일상의 문제를 시민이 직접 참여하여 창의적 아이디어로 풀어가고자 마련됐다.

설문 결과와 시민 제안 아이디어는 향후 키오스크 접근성 개선 정책에 적극 반영할 계획이다.

이번 온라인 캠페인은 ‘광화문 1번가’(www.gwanghwamoon1st.go.kr)에서 국민 누구나 참여 가능하다. 설문 참여 시 추첨(100명)을 통해 1만원 상당의 모바일 경품을 지급한다. 창의적인 아이디어 제안 등에 대해서도 소정의 상품을 증정할 예정이다.

당첨 등 결과는 7월중 ‘광화문 1번가’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

