내일부터 '온라인 코딩파티 시즌1' 6주간 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부와 교육부, 한국과학창의재단은 누구나 쉽고 재미있게 소프트웨어와 인공지능(AI) 교육을 체험할 수 있는 '2021 온라인 코딩파티 시즌1'을 14일부터 7월 25일까지 6주간 개최한다고 밝혔다.

13일 과기정통부에 따르면 온라인 코딩파티는 2015년부터 매년 2회씩 온라인으로 개최해오고 있는 대국민 체험 행사로, 매년 새롭고 다양한 소프트웨어, AI 프로그램으로 진행된다. SW중심사회포털(www.software.kr) 내 온라인 코딩파티 접속하면 무료로 첨가할 수 있다. 올해 행사는 예년에 비해 4주 연장해 총 6주간 진행한다.

2021 온라인 코딩파티 시즌1은 블록코딩, 텍스트코딩, 컴퓨팅 사고력, AI 등 총 4개 부문으로 구성되며, 역대 온라인 코딩파티 중 가장 많은 22개의 프로그램을 선보일 예정이다. 또한 국내뿐만 아니라 해외의 유명 온라인 SW·AI교육 프로그램도 추가됐다.

과기정통부는 "코딩 입문자부터 숙련자까지 모든 참가자들이 즐길 수 있도록 다양한 주제와 난이도로 구성된 프로그램들이 새롭게 추가됐다"며 "코딩을 통해 음악·과학 등 다양한 교과와 연결된 문제들을 해결하며 소프트웨어와 인공지능에 대한 새로운 경험을 할 수 있도록 구성했다"고 설명했다.

과기정통부는 ‘2021 온라인 코딩파티 시즌1’ 참가자를 대상으로 ‘헬로우 코딩!’과 ‘스텝바이스텝!’ 이벤트를 SW중심사회포털에서 진행할 예정이다.

온라인 코딩파티 프로그램의 각 미션을 완료할 때마다 발급되는 인증서를 2개 이상 모아서 QR코드를 통해 이벤트 참여 사이트에 접속 후 업로드하거나(헬로우 코딩!), 온라인 코딩파티 설문조사에 응답한(스텝바이스텝!) 참가자 중 추첨을 통해 경품을 증정한다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 "미래를 준비하기 위해 소프트웨어·인공지능 교육이 어느 때보다 필요한 시기"라며 "이번 행사가 많은 사람들이 소프트웨어와 인공지능에 관심과 흥미를 갖는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr