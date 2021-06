사료용 판매 호조에 작년 곤충 판매액 2%↑…414억

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난해 사료용 곤충의 판매 호조에 힘입어 전체 곤충 판매액이 전년보다 2% 이상 늘어난 414억원을 기록했다.

농림축산식품부가 13일 발표한 '2020년 곤충산업 실태조사'에 따르면 지난해 곤충 판매액은 413억9200만원으로 한 해 전보다 2.1% 증가한 것으로 집계됐다.

국내 곤충산업 내 비중은 식용곤충 51.6%, 사료용곤충 22.5%, 학습·애완곤충 10.7% 및 기타 15.6% 순이었다. 사료용곤충 산업 규모가 커지고 있는데, 지난해엔 한 해 전보다 22.5%가량 증가했다. 식용곤충은 12.5% 줄었다.

곤충 종류별로는 흰점박이꽃무지 147억원, 동애등에 93억원, 갈색거저리 33억원, 귀뚜라미 32억원, 장수풍뎅이 29억원, 사슴벌레 16억원 순으로 판매액이 많았다. 사료용 동애등에(55.4%) 산업의 증가 폭이 컸다. 사슴벌레(-24%), 귀뚜라미(-13.4%) 등은 감소했다. 동애등에 판매액은 2017년 8억원, 2018년 22억원, 2019년 60억원, 지난해 93억원이었다.

곤충업 신고 업체는 지난해 말 기준 2873개소로 한 해 전 2535개소보다 13.3% 늘었다. 신고 유형별로는 생산업 1416개소, 가공업 8개소, 유통업 165개소다. 셋 중 둘 이상의 업종을 신고한 사업장은 1284개소로 전체 신고건수 중 44.7%다. 지역별로는 경기 719개소, 경북 501개소, 경남 339개소 순이다.

곤충 종류별로는 흰점박이꽃무지 1242개소, 장수풍뎅이 407개소, 귀뚜라미 279개소, 갈색거저리 274개소, 동애등에 166개소, 사슴벌레 152개소, 나비 25개소 등이었다. 사업 주체별로는 농가형 1727개소(60.1%), 업체형(사업자등록 개인) 856개소(29.8%), 법인형(농업회사·영농조합 법인) 290개소(10.1%) 순이다. 영업 형태로는 부업(전체 소득의 50% 이하) 1316개소(45.8%), 주업(80% 이상) 922개소(32.1%), 겸업(80~50%) 635개소(22.1%)로 나타났다.

김종구 농식품부 농업생명정책관은 "실태조사 결과 사료용 곤충이 증가하고 있다는 것을 파악할 수 있었다"며 "곤충 산업 규모를 키우기 위해 거점단지 조성, 계열화 및 유통사업단 지원 등을 지속 추진할 계획"이라고 말했다.

