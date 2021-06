CJ제일제당, 여름맞이 기획전…최대 60% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 식품 전문몰 CJ더마켓과 전국 대형마트에서 여름맞이 기획전을 진행한다고 13일 밝혔다.

본격적인 여름철을 맞아 보양식 제품을 찾는 소비자들이 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 기획된 행사다. 비비고 삼계탕, 추어탕 등 선호도가 높은 보양식 제품뿐 아니라 이달 초 출시한 햇반솥반도 선보인다.

CJ제일제당 식품 전문몰 CJ더마켓에서는 오는 30일까지 ‘여름 한 상’ 행사를 진행한다. 보양식과 시원한 여름철 제품을 최대 60% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 보양식 제품으로 구성된 ‘이열치열’ 코너에서는 비비고 삼계탕, 전복삼계죽 등 40여 종을 선보인다. 시원함으로 열을 다스리는 ‘이열치냉’ 코너에서는 냉면, 메밀국수 등 시원하게 즐기는 여름 성수 제품을 30여 종 이상 준비했다.

오는 17일부터 내달 28일까지 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등 3개 대형마트 300여 개 점포에서 ‘보양식 모음전’도 진행한다. 최저 15% 할인부터 2+1 제품 증정까지 다양한 혜택을 제공한다. 비비고 삼계탕, 추어탕, 전복죽, 전복삼계죽 등 비비고 국물요리와 죽 제품 12종을 중심으로 선보인다. 신제품 햇반솥반 4종도 구성해 실속 있게 구매할 수 있도록 했다.

