[아시아경제 송승윤 기자] 서울중앙지검과 서울남부지검 등 일선 검찰청의 주례보고가 1년 만에 재개된다.

11일 법조계에 따르면 대검찰청은 조만간 서울중앙지검과 서울남부지검 등의 주례보고를 재개할 방침이다. 김오수 검찰총장이 주재하는 대검 부장 회의도 앞으로 매일 열릴 전망이다.

서울중앙지검은 현안이 많아 통상 지검장이 1주일에 한 번 검찰총장에게 대면보고를 해왔다. 서울남부지검은 한 달에 2차례, 일선 검찰청은 현안이 있을 때 각각 보고를 했었다.

하지만 지난해 7월 채널A 사건 수사지휘 문제로 법무부와 대검이 갈등을 빚으면서 이성윤 서울중앙지검장의 주례보고가 사실상 중단된 바 있다. 당시 추 전 장관은 윤 전 총장에게 서울중앙지검의 채널A 사건 수사팀에 독립성을 보장하라며 수사지휘권을 발동했고 윤 전 총장과 갈등을 빚었다.

