[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 11일 중랑구보건소에서 아스트라제네카(AZ) 2차 예방접종을 완료했다.

이날 접종을 마친 류경기 중랑구청장은 접종 여부를 인증하는 예방접종증명서도 발급받았다.

구에서는 접종목표인 28만 명(40만 구민의 70%)의 35.1%를 차지하는 9만8534명이 1차 접종을 완료하는 등 백신접종이 순조롭게 진행되고 있다.

특히, 7월부터는 원활한 접종을 위해 중랑구청에 제2예방접종센터도 운영한다.

류경기 중랑구청장은 “나와 내 가족, 이웃의 건강과 안전을 지키기 위해 백신접종에 적극 참여해주신 구민분들이 자랑스럽다”며 “앞으로도 철저한 방역과 안전한 백신접종으로 구민 여러분과 함께 코로나를 이겨내겠다”고 말했다.

