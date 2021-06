[특징주]헬릭스미스, 주주명부 폐쇄 다가오는 데 주가 상승…표대결 준비하나

[아시아경제 박형수 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 40,650 전일대비 2,850 등락률 +7.54% 거래량 3,200,881 전일가 37,800 2021.06.11 12:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]비보존 헬스케어, 비마약성 진통제 선두주자…헬릭스미스 급등에 동반 관심 글로벌 제약사 “ㅇㅇㅇㅇ” 확보! 바이오 황제株 뒤집힌다! 제가 말씀드렸습니다. “삼성-LG” 역대급 동맹!! 마지막 남은 수혜株 close 주가가 강세다. 오는 22일 주주명부 폐쇄를 앞두고 표대결 전망이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

11일 오전 11시41분 헬릭스미스는 전날보다 7.01% 오른 4만450원에 거래되고 있다.

헬릭스미스는 다음달 14일 주주총회를 연다. 소수주주가 임시주주총회 소집을 청구하면서 정관변경의 건, 이사 6인 선임의 건 등을 안건으로 올릴 것을 요구했다. 회사 측은 소수주주들로부터 법령과 정관상 필요한 사항인'정관변경에 대한 의안의 요령, 이사 후보들의 명단 등'을 제출받아 검토한 후 추후 확정한다.

유승신 헬릭스미스 대표는 최근 언론과 인터뷰에서 주주들과의 소통을 최우선 과제로 꼽았다. 소액주주 비상대책위원회와 갈등을 염두에 둔 발언으로 알려졌다. 비대위는 김선영 대표 해임 안건을 통과시키기 위해 소액주주들을 직접 만나는 등 위임장을 확보하고 있다. 비대위 측은 지분 37% 이상을 확보한 것으로 알려졌다. 상법상 이사 해임 안건은 발행주식 총수의 3분의 1 이상 출석(정족수), 이들 의결권의 3분의 2 이상 찬성이 필요하다.

김 대표 보유 지분율은 6.67%이며, 친인척 등 특수관계인 지분까지 모두 포함하면 9.29%다. 헬릭스미스가 김 대표 해임 등을 막기 위해서는 최소 10% 이상의 지분을 추가 확보해야 한다.

헬릭스미스는 주주총회와 별개로 진행 중인 임상 성공을 노력도 이어가고 있다. '바이오 디지털 2021'에서 회사와 후보물질들에 대한 개발 현황을 소개한다고 밝혔다. 엔젠시스(VM202)의 임상개발 현황을 중점적으로 발표할 예정이다.

헬릭스미스가 개발 중인 엔젠시스(VM202)의 당뇨병성 신경병증(DPN)에 대한 첫 번째 미국 임상 3상(3-1상, 3-1b상) 연구가 국제학술지 네이처 바이오테크놀로지에서 선정한 '2021년 1분기 주목할 만한 임상 결과'에 이름을 올렸다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr