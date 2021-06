[아시아경제 최대열 기자] 안규백 더불어민주당 의원이 10일 코로나19 확진판정을 받았다고 연합뉴스가 보도했다. 현역 의원이 코로나19에 걸린 건 지난 4월 중순 같은 당 이개호 의원에 이어 두번째다.

안 의원은 이번 주 초 지역행사에서 확진자와 접촉한 것으로 전해졌다. 의원실 직원은 자가격리에 들어간 것으로 알려졌다.

국회 사무처는 상황을 파악하고 안 의원실이 있는 국회 의원회관을 중심으로 방역조치를 취하기로 했다. 안 의원은 전일 국회 국방위원회 전체회의에 참석했다.

