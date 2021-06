[아시아경제 이정윤 기자] 식음료 프랜차이즈 브랜드를 운영하는 대표가 불법촬영한 혐의로 경찰에 입건됐다.

10일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 A씨를 성폭력처벌법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 입건해 수사하고 있다.

여성 B씨가 지난해 9월 A씨가 성관계 중 동의 없이 신체를 촬영했다며 고소장을 접수한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨를 두 차례 소환조사하고 자택을 압수수색한 것으로 전해졌다.

경찰 수사가 시작되자 지난해 11월 A씨는 B씨를 공갈미수와 협박, 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

경찰 관계자는 "B씨 명예훼손 혐의는 검찰에 송치했지만 검찰의 요청으로 보완 수사를 진행하고 있다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr