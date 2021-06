서울시의원 코로나19 확진...오세훈 시장 조직 개편 불발

서울시의원 A씨 부인 확진 이후 몸 상태 좋지 않아 10일 오전 검사 받고 오후 4시 경 확진 판정...오세훈 시장 조직개편안 처리 안돼

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 A의원(동대문구)이 10일 코로나19 양성 판정을 받아 서울시의회 본회의가 15일로 연기됐다.

서울시의회에 따르면 A의원은 부인이 최근 양성 판정을 받은 이후 9일부터 몸이 좋지 않아 검사를 받고 10일 오전 검사받은 뒤 오후 4시 경 양성 판정 받았다.

이로써 A 시의원과 함께 더불어민주당 서울시당 지구당 사무국장 회의에 참석한 동료 시의원 8명이 검사를 받아 현재 결과를 기다리고 있다.

시의회는 이날 오후 3시 제301회 정례회 본회의를 열어 오세훈 서울시장이 제출한 조직개편안 등을 심의할 예정이었지만, A 시의원 양성 판정으로 본회의를 15일로 미뤘다.

그러나 추가 확진자가 발생하거나 방역 당국의 역학조사 결과에 따라 검사 대상이 대폭 확대될 경우 본회의 추가 연기 가능성도 있다.

