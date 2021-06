‘새로운 발견’ 목포시 해변맛길 30리 2구간 개통

남항∼삼학도 2.1km 구간, 형형색색 꽃으로 장식

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 해변 도보관광 코스로 활용한 해변맛길 30리 2구간인 2.1km의 남항구간을 개통한다고 10일 밝혔다.

해변맛길사업은 하당 평화광장에서 갓바위를 거쳐 남항과 삼학도를 지나 목포해양대학교까지 이어지는 총 11.7㎞를 5개 구간으로 나눠 도보여행길로 조성하는 사업으로 이번에 개통되는 2구간은 남항~삼학도 구간의 환경생태길이다.

환경생태길은 해송숲길 350m, 갈대숲길 1㎞, 습지연못, 갯벌 등에서 서식하는 짱뚱어 등 어류와 식물을 비롯해 왜가리, 노란부리 백로 등 희귀 조류를 접할 수 있는 점이 특징으로 삼학도 봉황장례식장 앞 진입로 또는 남해수질관리사무소 후문을 통해 이용할 수 있다.

시는 장기화된 코로나19에 지친 시민과 관광객에게 볼거리를 제공하기 위해 남항 유휴부지 9천여 평 중 6천여 평을 꽃양귀비와 안개꽃으로, 3천평을 야생화 25종으로 꾸몄고, 장미꽃길도 조성했다.

단순히 걷는데서 그치는 길이 아니라 ‘근대역사+문화+예술’ 등 목포의 매력과 융합되고, ‘맛의 도시’ 목포의 자랑인 맛집과도 연결되는 도보관광 길 조성을 통해 ‘다시 찾고 머물고 싶은 도시’로 만들겠다는 것이 해변맛길사업에 대한 시의 구상이다.

시는 앞으로 나머지 구간에 대한 사업을 지속적으로 추진해 관광거점도시사업과 시너지를 일으킬 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr