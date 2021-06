[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 여름철을 맞아 관내 어린이집을 대상으로 14일부터 7월 30일까지 현장점검을 한다고 10일 밝혔다.

이에 따라 관내 모든 어린이집은 점검표를 토대로 기간 내 자체 점검을 해야 하며, 시 점검반은 50인 미만 어린이집 73개소(전체의 50%)에 급식·위생·방역 점검, 어린이집 32개소(전체의 15%)에 안전 점검을 한다.

결과에 따라 가벼운 사항은 현장에서 즉시 시정하도록 지도하고, 위반행위가 중대한 경우 영유아보육법 등 관계 법령에 따라 행정처분 조치할 방침이다.

거제시 관계자는“여름철 무더위에 따른 각종 안전사고를 방지하고 코로나19 방역 수칙 이행사항의 철저한 관리로 부모들이 안심하고 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

