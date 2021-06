휴넷, 이스트소프트와 ‘AI 강사’ 개발 맞손

시간·비용·업데이트 어려움 대폭 개선

교육 개발 효율성 향상 및 콘텐츠 주제 확대 효과 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 평생교육 전문기업 휴넷은 인공지능(AI) 서비스 전문 기업 이스트소프트와 AI 강사 솔루션 공동 개발에 대한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 제휴로 휴넷은 AI 강사를 활용한 다양한 주제의 온라인 교육 콘텐츠를 제작한다. 이스트소프트는 AI 영상 합성 기술을 제공하게 된다. 양사는 이를 통해 비대면 교육 시대에 맞춰 온라인 교육 콘텐츠에 대한 다양한 욕구를 충족시키고, 학습 몰입도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

휴넷에 따르면 AI 강사를 도입, 신규 콘텐츠 제작 시 소요 시간과 비용, 내용 업데이트 등의 어려움 등이 개선돼 교육 과정 개발 효율성이 향상된다. 또한 콘텐츠의 수와 주제를 대폭 확대할 수 있다.

아울러 해당 솔루션을 기업이 도입해 사내 교육에 활용할 경우 자체 교육 콘텐츠 개발이 수월해진다. 또 직원들에게 최신 교육 내용을 빠르게 제작해 제공할 수 있게 된다고 휴넷 측은 설명했다.

조영탁 휴넷 대표는 ”온라인 학습 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 시점에 AI 강사와 같은 에듀테크 분야는 발전 속도가 더욱 빨라질 것"이라며 "휴넷의 교육 노하우와 이스트소프트의 AI 기술이 만나 학습자들에게 시대에 맞는 교육을 보다 빠르고 다양하게 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr