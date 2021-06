휴온스그룹, 지주사 휴온스글로벌 임직원에 스톡옵션 부여

총 8만2370주 신규 부여…1인당 평균 5000만원 상당

[아시아경제 김지희 기자] 휴온스그룹이 지주회사 휴온스글로벌 임직원에게도 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여키로 했다.

휴온스글로벌은 10일 이사회를 통해 임직원 109명에게 스톡옵션 총 8만2370주를 신규 부여하는 안건을 결의했다고 공시했다.행사가격을 기준으로 환산하면 약 56억원 규모로, 1인당 평균 5000만원 상당이다. 스톡옵션 행사가는 6만7700원이다. 행사기간은 부여일 2년 뒤인 2023년 6월10일부터 2026년 6월9일까지다.

앞서 휴온스그룹은 지난 3일에도 대표 사업회사인 휴온스, 휴메딕스 임직원 918명을 대상으로 총 48만7487주 부여를 결정한 바 있다. 비상장회사인 휴온스바이오파마, 휴베나, 휴온스네이처, 휴온스메디컬 4개사 임직원 210명에게도 올해 3월과 4월에 걸쳐 54만6581주를 부여했다.

휴온스그룹 관계자는 “휴온스그룹은 올해만 1237명의 임직원에게 총 111만주에 대한 스톡옵션 부여를 결정했고 이번에 포함되지 않은 입사 3개월 이내 임직원과 신규 입사자에 대한 스톡옵션이 내년 주주총회에서 결정되면 총 규모는 더욱 커질 것"이라며 "이번 결정은 러시아 코로나19 백신 ‘스푸트니크V’ 위탁생산을 포함해 그룹사 전반에 성장 모멘텀이 확실하다는 회사의 자신감이 반영된 것"이라고 말했다.

