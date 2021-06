은수미 성남시장 "6·10민주항쟁은 혁명…시민만 보고 가겠다"

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 은수미 성남시장이 '6ㆍ10민주항쟁은 혁명이었다'고 평가했다.

은 시장은 10일 시청 온누리홀에서 열린 '제34주년 6ㆍ10민주항쟁 기념식'에서 "6ㆍ10민주항쟁은 기존의 기득권을 없애고 인간의 미래와 행복을 추구했던 혁명이었다"며 "34년이 흐른 지금 우리는 행복한가"라고 반문했다.

이어 "1987년 당시 289만원이었던 1인당 국민소득이 34년이 지난 지금 약 3800만원으로 13배가 뛰었는데 우리는 지금 행복한가"라고 재차 물은 뒤 "우리는 행복하기 위해 혁명을 했고, 저도 많은 시민의 일원으로 현장에 있었다. 6ㆍ10민주항쟁이 어떤 의미인지를 (지금에 와서)다시 묻게 된다"고 덧붙였다.

은 시장은 특히 "한국이 세계 톱 10위권의 경제대국으로, 또 K-방역과 K-문화 등으로 재조명되고 있지만 (그 이면에는)세계 1위의 자살률과 함께 하루에 한 명씩 죽는 산재공화국이기도 하다"며 "6ㆍ10항쟁이 기념만하는 화석화된 사건(역사)는 아닌지 저부터 반성한다"고 되짚었다.

또 "1987년 6월10일 (국민들은)계란으로 바위치기란 소리를 들으면서 거리로 나갔다"며 "제가 성남시장이라는 자리에 있는 동안은 오직 시민들만을 위해 살겠다"고 약속했다.

이날 행사는 성남민주화운동사업회가 주최하고 성남시가 후원했다.

