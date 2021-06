순수식품 바로배송, 거래액 20배 뛰었다

배즙·홍삼·오메가3 등 건강식품…이베이코리아서 인기몰이

[아시아경제 김유리 기자] 종합 건강식품 브랜드 순수식품은 이베이코리아 최대 쇼핑 행사 '빅스마일데이'에서 첫 3일간(5월10~12일) 거래액이 전년 동기 대비 약 20배 상승했다고 10일 밝혔다.

순수식품은 자연에서 얻은 원물로 제품을 만드는 종합 건강식품 브랜드다. 2010년 당시 생소했던 착즙 방식으로 도라지배즙을 개발하며 큰 인기를 끌었다. 지역 농산물을 이용하고 농민도 함께 참여해 '건강한 제품을 합리적인 가격으로 선보인다'는 점을 강점으로 내세우고 있다. 배즙이 대표 상품으로 도라지배즙, 건강즙, 콜라겐&젤리, 건강기능식품, 홍삼, 유산균 등 다양한 상품군을 판매하고 있다. 최근에는 '알티지 오메가3'가 가장 큰 매출을 내고 있다.

순수식품은 자사 물류센터에서 고객에게 바로 배송하는 셀러플렉스로 냉장·냉동 식품 등 다양한 상품을 취급할 수 있어 온라인 판매에 가속도가 붙었다고 설명했다. 순수식품은 "상품을 입고시키기만 하면 알아서 배송해주기 때문에 배송에 대한 부담을 덜었고, 보다 다양한 상품군을 소비자에게 노출하는 것이 가능해졌다"며 "빅스마일데이 기간 스마일배송 '셀러플렉스'를 통해 판매 재고를 자사 물류센터에서 직접 컨트롤할 수 있었던 점이 좋은 성과를 낼 수 있었던 배경"이라고 말했다.

지난 빅스마일데이에서는 순수식품을 비롯해 신선식품·건강식품·뷰티 등 총 13개 인기 판매자 상품이 스마일배송 셀러플렉스를 통해 취급돼 좋은 반응을 얻었다. 김보라 순수식품 온라인 영업팀 팀장은 "스마일배송 물류센터에 상품 입고 스케줄을 잡는 과정 없이 자사 물류센터에서 직접 물류 컨트롤이 가능하다는 점이 가장 큰 장점"이라며 "매출과 직결되는 문제이기 때문에 셀러플렉스 운영을 희망했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr