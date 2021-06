美SEC, 주식거래 규정 대폭 손보나

게리 겐슬러 위원장 "증권거래 규정 광범위하게 검토"

[아시아경제 조유진 기자] 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 주식거래 규정들을 대폭 손질할 가능성을 시사했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

9일(현지시간) 게리 겐슬러 SEC 위원장은 "기술적 변화와 최근의 발전에 비춰볼 때 현재 우리의 주식 시장이 충분히 효율적인지 의문"이라며 "이를 반영할 수 있도록 SEC의 규정을 쇄신하는 방법들을 찾는 것이 적절하다"며 이 같이 말했다.

그는 가장 먼저 개인투자자들의 주로 이용하는 주식거래 앱의 투자자 주식정보 판매(PFOF) 방식의 사업관행을 문제삼았다.

주식거래앱이 고객들로부터 수수료를 받지 않는 대신 고객들의 거래 주문을 시타델이나 버투에 넘겨 처리하게 해주는 대가로 이들 기업으로부터 보상금을 챙기는 사업관행으로 개인투자자들의 피해를 양산할 수 있다는 것이다.

이는 사실상 게임스톱 사태를 이끈 로빈후드를 직겨냥한 것으로 보인다.

겐슬러 위원장은 "브로커들은 투자자들이 거래할 때 이익을 본다. 거래량이 많아질수록 더 많은 PFOF를 창출하는 것"이라며 "투자자들은 그들이 거래를 실행할 때 발생하는 비용을 보지 못한다. 그래서 정말로 공짜라고 생각하게 된다"라고 비판했다.

개인투자자들의 주식거래 주문 중 다수는 정식 거래소가 아닌 시타델증권이나 버투파이낸셜과 같은 대형 증권사들로 보내진다.

게임스톱 주가가 폭등한 지난 1월 기준으로 전체 주식거래의 53%만이 공식 거래소에서 이뤄졌다.

그러나 공식 거래소가 더 많은 거래를 처리해야 개인투자자들이 가격 혜택을 볼 수 있다고 겐슬러 위원장은 지적했다.

공식 거래소는 매수호가와 매도호가를 모두 공개하고 여러 주문을 취합해 최적의 가격을 공표하지만, 비공개 거래소들은 거래 체결 전 호가를 공개하지 않는다.

아울러 겐슬러 위원장은 주가지수 산정 방식, 거래소와 중개회사들이 주가를 산정하는 작업과 관련된 규정 등을 개정할 수 있다고 언급했다.

