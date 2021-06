속보[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 327,500 2021.06.10 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 보통주 액면가액 500원→100원 분할 결정“VR 플라잉카로 코엑스까지” SKT, 도심항공교통 청사진 선보인다[속보] 이베이코리아 인수, 롯데-신세계 2파전 … SKT·MBK는 불참 close 은 존속회사 SK텔레콤 주식회사와 분할 신설회사 SKT신설투자 주식회사(가칭)로의 기업분할을 결정했다고 10일 공시했다. 분할존속회사는 유무선통신사업을 비롯한 사업, 신설회사는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자 회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 담당하게 된다. 분할기일은 2021년 11월 1일이다. 분할 비율은 분할존속회사 0.6073625, 분할신설회사 0.3926375다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr