골프존데카가 ‘호국보훈의 달 이벤트’를 펼친다.

오는 30일까지 골프버디 인기 거리측정기 제품을 최대 약 22% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 보훈대상자(독립유공자, 국가유공자, 참전유공자 등)와 군인, 경찰, 소방관 등이 대상이다. aim W11과 GB 레이저(LASER) 1S, GB 레이저 라이트(LASER lite)를 저렴하게 판매한다. 네이버 톡톡 문의로 관련 증빙서류를 제출하면 된다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.