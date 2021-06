광주 건물 붕괴 사고 사망자 9명으로 늘어

수색할수록 피해 규모 확산…버스 밖 매몰자 가능성 배제 못 해

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 동구 학동 재개발지역 철거 중인 5층 건물이 무너지면서 도로를 지나던 시내버스를 덮친 사고 현장에서 사망자가 속출하고 있다.

9일 소방당국에 따르면 당초 시내버스에는 12명이 타고 있던 것으로 알려졌는데 수색 작업이 진행될수록 매몰자가 추가로 확인되고 있다.

현재까지 버스 승객은 17명으로 파악되고 있으며 이중 9명이 사망하고 8명(중상)은 구조돼 병원으로 이송됐다.

수색을 하면 할수록 피해규모는 늘어가고 있는 상황이다.

소방당국은 매몰된 범위가 넓어 추가 매몰자가 더 있을 수 있다고 보고 수색을 이어가고 있다.

사고 당시 5층에서 중장비로 철거작업을 하고 있었고 작업자들은 붕괴 직전 소리가 나는 등 이상 징후가 발생하자 작업자들은 대피한 것으로 알려졌다.

바로 앞 버스 승강장과 인도를 지나던 시민은 없었던 것으로 전해졌으며 버스를 뒤따르던 승용차는 사고 직전 멈춰서 매몰되지 않은 것으로 알려졌다.

현재 소방당국과 유관기관들은 인력 425명, 장비 63대를 동원해 구조작업을 벌이고 있다.

