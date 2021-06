[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오전 문래동에 위치한 SK텔레콤 서비스에이스 사옥을 찾아 간담회를 진행했다.

이날 방문은 코로나19의 방역활동과 그간의 구정 협조에 감사를 전하고, 콜센터 근무의 애로사항과 구정 발전방향에 대한 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

아울러, 영등포구 내의 시설 및 주민 대상의 사회공헌 활동에 대한 추진방향, 협의방안에 대해 논의를 이어갔다.

채현일 구청장은 "지역사회 발전을 위해 적극 협조해주신 서비스에이스 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 긴밀한 협조관계를 유지해 구민이 행복한 탁트인 영등포를 만들어가겠다"고 전했다.

