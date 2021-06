[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 9일 세종테크노파크와 포스트코로나시대 비대면 혁신·벤처기업 육성에 상호협력 하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약은 양측이 중소기업 교육훈련 및 컨설팅에 힘을 보태고 산학협력에 의한 공동 연구기반 조성과 현장실습·인턴십 등 청년일자리 창출을 위한 인적 교류협력에 공동의 노력을 기울이는 것을 핵심으로 체결됐다. 한남대 이광섭 총장(오른쪽)과 세종테크노파크 김현태 원장(왼쪽)이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한남대 제공

