[아시아경제 박지환 기자] 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 16,050 전일대비 850 등락률 +5.59% 거래량 1,368,816 전일가 15,200 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 클래시스, 1분기 매출액 213억원…"수출액 분기 최고치 달성"클래시스, 글로벌 강소기업 선정…"마케팅 강화로 해외 시장 점유율 높일 것""실적 개선은 지금부터"…2분기부터 기대되는 클래시스 close 는 9일 110억원 규모의 유형자산을 취득했다고 공시했다.

회사 측은 추가 생산시설 확보 목적이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr