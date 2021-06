롯데호텔, KT와 디지털 전환 위한 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔은 KT와 디지털 전환 공동 기획에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 인공지능(AI), 로보틱스, 빅데이터 등 다양한 디지털 기술을 호텔에 적용하여 혁신적인 서비스를 개발해 나갈 계획이다.

이번 협약에 따라 국내·외 롯데호텔에 KT 인공지능 스피커인 기가지니를 우선 도입하고, 이후 각종 로봇 배치 등 적용범위를 확대할 예정이다. 모바일 컨시어지와 같은 AI 호텔 특화 서비스도 추진한다. 또한 빅데이터 기반 마케팅 솔루션을 위한 포괄적인 협력체계를 구축해 나간다는 방침이다.

롯데호텔 관계자는 “KT와의 업무협약을 통해 롯데호텔에서 고객들이 누릴 수 있는 디지털 서비스를 전사적으로 확대할 수 있는 발판을 마련했다”며 “앞으로도 차별화된 가치로 고객에게 보다 색다른 경험을 드리기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

