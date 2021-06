“광주 서구청장 재판 선처를…” 공직자들 자발적 탄원 ‘눈길’

임기 1년여 남은 단체장 위해 직원들이 움직인 것 ‘이례적’ 분석



실제 법원 제출은 고심…1심 재판 중 서 청장 직접 만류한 적도

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 청탁성 금품수수 혐의로 재판을 받고 있는 현 기초단체장의 선처를 위해 직원들이 자발적으로 탄원서를 작성해 눈길을 끌고 있다.

내년 지방선거를 앞두고 임기가 1년 밖에 남지 않은 단체장을 위해 직원들이 움직였다는 점이 매우 이례적이라는 분석이다.

9일 광주광역시 서구에 따르면 최근 일부 부서에 서대석 구청장의 선처를 바란다는 탄원 동의 명부가 돌았다.

탄원서는 ‘우리는 서구청에 근무하는 직원들로 서대석 서구청장에 대한 관용과 선처를 바라는 마음을 모아 글을 올린다’라는 내용으로 시작된다.

서 청장은 놀라울 정도로 공직사회 내부는 물론 지역사회에 변화를 가져왔으며 공정한 행정으로 직원들의 신뢰를 한 몸에 받고 있다고 적혀있다.

또한 코로나19로 엄중한 이 상황에 방역은 물론 지역의 문제까지 두루 살피면서 서 청장의 역할은 매우 중요하고, 그 역할을 잘해내고 있다고 쓰여 있다.

이 탄원서는 서구청 내부 익명 자유게시판에 글이 게시되면서 자율적인 탄원 서명의 움직임이 일었다.

현재 연명서 동의 서명은 서구 공직자들 상당수가 참여한 것으로 알려졌다.

동의 명부가 나오자 이를 바탕으로 탄원서는 작성됐으나 실제로 법원에 제출할지는 고민 중이라는 게 서구의 설명이다.

지난 1심 재판 중에도 비슷한 움직임이 있었지만 서 청장이 직접 나서서 만류한 적이 있어서다.

또 동의 서명에 강제성이 있었다는 의혹에 대해서도 일축했다.

서구 한 공직자는 “연명서 첫 출발 자체가 자발적인 움직임이 불씨가 된 것이고 고위직이나 동료들이 서명에 대한 강제는 전혀 없었다”며 “직원들의 서 청장에 대한 신뢰를 볼 수 있는 것”이라고 밝혔다.

또 다른 공직자는 “임기 1년여 남은 구청장을 위해 직원들이 자발적으로 움직여 단합된 모습을 보이는 것이 매우 이례적인 모습으로 보인다”면서 “그만큼 직원들이 서 청장을 믿는 것 아니겠느냐”고 말했다.

한편 서대석 서구청장은 재임 이전 개인 비위 행위 의혹에 휩싸여 변호사법 위반 등의 혐의로 기소, 현재 항소심 재판 중이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr