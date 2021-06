[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 9일 오전 10시 국가중요농업유산 제1호이며 세계중요농업유산인 청산도 구들장 논 보전을 위한 사회협동조합 청산도 구들장 논 보전두레와 업무협약을 체결했다.

이날 신우철 완도군수, 완도군의회 허궁희 의장, 김재홍 군의원이 참석해 청산도 구들장 논 보전을 위한 업무협약 후 전통모내기 시연 행사가 진행됐다.

