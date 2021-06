[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 화정1동 새마을부녀회(회장 강경희)RK 9일 오전 돌봄이 필요한 취약계층 28세대에 라면과 계란 등을 전달했다.

