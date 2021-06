[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사는 화훼농가 지원을 위해 독거노인복지재단에 기부금을 전달했다고 9일 밝혔다.

이번 기부금 전달은 코로나19로 입학·졸업·결혼 등 각종 행사가 줄며 어려움을 겪는 화훼농가를 돕기 위해 마련됐다. 주금공은 독거노인복지재단을 통해 공기정화식물(스파트필름)을 부산지역 홀몸노인 750가구에 전달할 예정이다.

공사 관계자는 “지역 내 화훼농가와 홀로 생활하고 계신 어르신들이 희망과 활력을 되찾길 바란다“면서 “앞으로도 지역경제 활성화와 취약계층 지원을 위해 공공기관의 사회적 책임을 적극적으로 이행하겠다“고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr