정부, '코로나블루' 대비책 마련…김 총리 "지친 국민들, 소외 없도록"

제4차 자살예방정책위원회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 코로나19 사태로 인한 심리적 불안, 사회적 거리두기 등에 따른 피로감이 극단적 선택으로 분출되는 것을 막기 위해 '포스트 코로나 대비 자살예방 강화대책'을 마련했다고 9일 밝혔다.

김부겸 국무총리는 9일 정부서울청사에서 자살예방정책위원회를 주재하고 "자살수단 민 빈발지역에 대한 관리를 강화하고, 자살예방 인프라를 강화해나가겠다"며 이같이 밝혔다.

정부에 따르면 지난해 연간 자살사망자(잠정치)는 1만2018명으로, 전년에 비해 781명 줄었다. 하지만 코로나19 국민 정신건강실태조사에 따르면 우울감이 증가(2018년 2.34→2021년 3월 5.7점)한 것으로 나타났다.

이에 정부는 자살예방 대책 마련에 나섰다. 최근 유해화학물질을 사용한 사망사례가 늘어나고 있는 만큼, 판매소 대상 기획 점검과 사이버감시단을 통한 모니터링을 강화해 불법 유통을 차단한다. 특히 청소년을 대상으로 하는 판매 및 유통은 제한하는 방안을 검토한다고 밝혔다.

아울러 전 국민 심리지원을 강화하고 우울증 검진체계를 내실화한다. 1차 의료기관 이용환자 중 자살 위험이 큰 고위험군을 선제적으로 선별해 정신건강복지센터, 정신과 등 전문인력을 통한 사후관리를 진행한다. 특히 2030대 여성을 대상으로 한 정서적 지원을 강화하고, 관련해 자살예방 캠페인도 실시한다.

김 총리는 "유례없는 재난 상황의 장기화로 국민 모두가 지쳐 있는 것을 잘 알고 있다"면서 "그럴수록 누구 하나 소외되지 않고 다 함께 일상으로 복귀할 수 있도록 주변을 살펴 달라"고 당부했다.

