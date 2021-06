KOTRA, 고려대와 'G7 청년 포럼' 개최…청년 해외 취업 역량 제고

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 주요 7국(G7) 정상회의를 계기로 고려대학교와 함께 'G7 청년 포럼'을 온라인으로 10일 개최한다. 이번 행사를 통해 한국과 영국에 거주 중인 우리 청년 100여명을 대상으로 글로벌 공유가치를 안내하고 취업 역량 제고를 돕는다.

오는 11~13일 영국에서는 G7 다자 정상회의가 개최된다. 이번 회의에서는 전 세계의 코로나19 극복, 자유와 공정 무역을 통한 미래 번영, 기후변화 대응과 생물 다양성 보존, 글로벌 공유가치 추구 등이 논의될 예정이다.

KOTRA가 개최하는 G7 청년 포럼에서도 이같은 정상회의 어젠다와 밀접한 연관이 있는 'ESG(환경·사회·지배구조)' 트렌드를 심도 있게 다룬다.

외교관 출신인 김창범 전략문화연구센터 고문과 유승권 이노소셜랩 이사가 연사로 나서 각각 'G7 개요와 전 세계 주요 정책 동향'과 'ESG 최신 트렌드'에 대해 강연을 펼친다. 아울러 주최국인 영국과의 실시간 중계를 통해 첨단소재 엔지니어링 기업 버자리언의 ESG 경영 사례도 소개된다.

이에 더해 KOTRA 런던무역관에서는 G7 청년 포럼과 연계한 '화상 취업 상담회'를 개최해 우리 청년들에게 영국 취업 기회를 제공한다. 포럼 전후에 상시로 진행되는 취업 상담회를 통해 정보통신(IT), 금융, 건설, 소비재, 요식업 분야의 영국 소재 한국 및 영국 기업 5개사가 우리 청년들에게 일자리를 제안할 예정이다.

손수득 KOTRA 경제통상협력본부장은 "앞으로 ESG는 모든 경영활동에 있어 필수적인 고려사항이 될 것"이라며 "이러한 글로벌 공유가치는 미래 세대인 청년의 사회적 책임 의식 함양을 위한 기초가 되어줄 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr