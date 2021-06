‘분산된 행정데이터 리모델링’ 충남, 통합플랫폼 구축

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 각종 공간정보 행정데이터를 통합·연계한 통합플랫폼을 구축해 활용한다.

도는 9일 공간정보 통합플랫폼 기반의 ‘행정데이터 공간 클라우드 구축사업’ 착수보고회를 가졌다고 밝혔다.

통합플랫폼은 지속적으로 증가하는 주소·위치 기반 공간데이터를 연계해 분석함으로써 부서 간 업무지원 및 협업을 가능케 하기 위해 구축된다.

도는 지난해 1차년도 사업을 통해 ▲통합플랫폼 포털 및 DB 환경 ▲표준 격자를 활용한 분석시스템 ▲노인복지, 부동산 거래, 코로나19 백신 접종률 등 기반조성을 완료했다.

이어 올해 추진될 사업은 ▲행정데이터 자동갱신을 위한 연계모듈 개발 ▲미세먼지, 악취, 빈집 등 업무지원 다차원 분석지도 개발 ▲드론영상 관리기능 개발 등에 초점이 맞춰진다.

도는 통합플랫폼 구축으로 지역 공간정보를 공유하고 업무 현황과 문제점을 한눈에 파악해 신속·합리적 의사결정을 도울 계획이다.

특히 올해는 지역 현안문제인 미세먼지, 악취, 지하수 관리, 빈집, 교통 등 분야의 분석지도를 각각 개발해 효율적이고 합리적인 정책을 결정하도록 지원한다.

이필영 도 행정부지사는 “행정데이터 공간 클라우드 구축사업이 완료되면 공간정보는 물론 모든 행정에 활용할 수 있게 될 것”이라며 “도는 이를 토대로 4차 산업혁명 시대 빅데이터 행정을 구현하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

