합천군농산물가공센터 내부 견학 및 표고버섯 분말 생산 실습 교육

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 9일 담당 공무원을 대상으로 합천군 농산물가공센터에서 가공 상품화 교육 실습형 심화 과정을 실시한다고 밝혔다.

이번 실습형 심화 교육은 도 농업기술원이 운영하는 수준별 가공 상품화 교육 과정 일부다.

지난 4월부터 공무원 및 희망 농업인을 대상으로 심화 교육을 해, 가공 분야 역량 강화와 정보교류 측면에서 큰 호응을 얻고 있다.

이날 시행되는 합천군 농산물가공센터 내부 실습을 해 농산물 가공 분야 담당자의 현장 적용 능력을 크게 향상할 것으로 기대하고 있다.

한편 경상남도농업기술원은 도내 13개 시군에 농산물종합가공센터 운영을 지원하고 있다. 또한 9개 가공 분야 시범 사업 추진을 통해 도내 농산물가공사업 활성화에 기여하고 있다.

