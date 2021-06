2022 하동세계茶엑스포 상징이미지 드디어 공개!

대국민 선호도 조사 결과 고려, 전문가 의견 반영

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국내 최초 차를 주제로 한 2022 하동세계차엑스포의 공식 이미지가 확정됐다.

하동세계차엑스포조직위원회는 엑스포의 공식 상징인 이미지를 확정했다고 9일 밝혔다.

공식 상징 이미지는 지난 3월 디자인 개발에 착수해 9일 엑스포 조직위 사무처에서 열린 보고회를 거쳐 최종 확정됐다.

엑스포 조직위는 대중성을 갖춘 상징 이미지 개발을 위해 온·오프라인 대국민 선호도 조사 결과를 고려했다.

엑스포 조직위 관계자는 "경남 야생차밭의 굴곡과 손가락 하트를 연상하는 찻잎 형상을 강조해 국제행사로서의 보편성을 갖추면서도 특수성을 조화한 형태다"고 강조했다.

이어 "마스코트는 이름을 하동에서 이름을 딴 '하니'와 '동이'로 정했다"고 설명했다.

공식 상징 이미지는 엑스포 홍보물을 비롯해 내년에는 도내 행사장 곳곳에서 볼 수 있다. 심벌마크와 마스코트는 다양한 엑스포 상품으로 활용될 예정이다.

엑스포 공식 상징 이미지 사용을 원하는 기업체나 개인은 하동세계차엑스포조직위원회사무처 홍보부에 전화나 이메일로 문의하면 된다.

한편 2022 하동세계차엑스포는 국내 최초 차를 주제로 한 국제 행사로 내년 4월 23일부터 5월 22일까지 하동 스포츠 공원과 하동야생차문화축제장 등 경남 일원에서 개최된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr