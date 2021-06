하만, 파티용 스피커 '파티박스 온더고' 출시…출고가 54만9000원

[아시아경제 우수연 기자]하만 인터내셔널의 프리미엄 오디오 브랜드 JBL이 파티용 스피커 PARTYBOX 시리즈 최신 모델 'PARTYBOX ON-THE-GO(파티박스 온더고)'를 9일 선보였다.

JBL 파티박스 온더고는 음악 감상 뿐만 아니라 소규모 행사 진행, 캠핑, 피크닉, 버스킹 등 다양한 야외 활동에도 최적화된 파티용 스피커로 강렬한 JBL 시그니처 사운드와 스피커 전면 조명이 보여주는 화려한 라이트 쇼, 유무선 마이크 및 기타 연결을 제공한다.

JBL 파티박스 온더고에는 출력 100W의 강력한 JBL 시그니처 사운드가 적용됐다. 소리의 왜곡을 최소화하는 듀얼 트위터, 선명하고 섬세한 사운드를 전달하는 하이 익스커션 우퍼, 더 깊고 웅장한 저음을 느낄 수 있는 'BASS BOOST'가 적용돼 고음에서 저음까지 다채로운 사운드를 느낄 수 있다. TWS(True Wireless Stereo) 모드에서 2대의 스피커를 무선으로 연결해 더욱 풍성한 스테레오 사운드 구현도 가능하다.

JBL 파티박스 온더고에 유무선 마이크를 연결하면 나만의 노래방을 만들 수 있다. 최대 10m 범위까지 작동하는 2개의 무선 JBL 마이크가 함께 제공되며 별도의 액세서리 구입 없이 노래방 기능을 즐길 수 있다. JBL 무선 마이크는 전원을 켜면 자동으로 연결되며 사용자의 노래 스타일에 맞춰 마이크의 저음과 고음, 에코 효과까지 섬세하게 조정할 수 있다.

여기에 6.35mm 외부입력 단자를 통해 기타를 연결하면 어디서나 나만의 공연을 펼칠 수 있다. 상단의 마이크 및 기타 볼륨 조절 노브를 통해 실내외 어느 공간에서나 노래와 함께 JBL 시그니처 사운드가 더해진 자유로운 기타 연주를 즐길 수 있어 버스킹에도 최적의 성능을 자랑한다.

JBL 파티박스 온더고는 실내 뿐만 아니라 캠핑이나 피크닉, 버스킹 등 다양한 야외 활동에도 최적화됐다. 완충 시 최대 6시간 재생이 가능한 내장 배터리가 적용돼 야외에서도 모든 기능을 즐길 수 있다. IPX4 방수 등급이 적용돼 야외 활동 중 갑작스럽게 내리는 비에도 일시적 보호가 가능하다. 그 밖에도 다양한 방법으로 음악을 즐기고 활용할 수 있도록 블루투스, USB 포트, AUX 연결을 제공하며 파워뱅크가 내장돼 음악을 즐기는 동안 스마트폰 충전까지 가능하다.

JBL 파티박스 온더고는 삼성닷컴 및 주요 온라인몰, 디지털프라자에서 구매 가능하며 출고가는 54만9000원이다.

