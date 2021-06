대전서 올해 첫 ‘SFTS' 환자발생…야생진드기 감염병 주의

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 올해 처음으로 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생했다.

대전시 보건환경연구원은 충남 공주에 거주하는 50대 여성이 근육통과 전신 무기력증 등 증상으로 충남대병원에서 치료를 받는 과정에서 SFTS 양성 판정을 받았다고 9일 밝혔다.

이 환자는 2주전 풀밭에서 진드기에 노출돼 SFTS에 감염된 것으로 추정된다.

SFTS는 통상 4월~11월 원인 바이러스를 보유한 작은소피참진드기를 통해 감염된다. 증상은 작은소피참진드기에 물린 후 6일~14일 잠복기를 거쳐 38도~40도의 고열과 오심, 구토, 설사 등으로 나타난다.

SFTS 감염을 예방할 백신은 현재 전무한 반면 감염 시 혈소판과 백혈구 감소로 사망할 수 있어 주의가 필요하다는 것이 시 보건환경연구원의 설명이다. SFTS 감염환자의 치명률은 12%~47%에 달하는 것으로 알려졌다.

전재현 시 보건환경연구원장은 “SFTS는 예방 백신이 없는 만큼 진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 최선”이라며 “SFTS 호발시기에 야외활동 후 2주 이내 고열, 구토 등 소화기 증상이 나타나면 즉시 의료기관에서 진료를 받아야 한다”고 말했다.

