[클릭 e종목]"LG유플러스, 주주환원 강화 기업가치 상승에 긍정적"

[아시아경제 송화정 기자]SK증권은 9일 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,400 2021.06.09 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-8일LGU+, 자사주 1000억원 취득…중간배당 도입'갤럭시S20+' 몸값도 30만원대로… 공시지원금 최대 75만원 close 에 대해 자사주 매입과 중간배당 실시 등 주주환원 강화가 기업가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8000원을 유지했다.

LG유플러스는 전일 자사주 매입과 중간배당 실시를 공시했다. 자사주 매입 규모는 1000억원으로, 현재 LG유플러스의 시가총액 대비 1.5%에 해당하는 규모다. 최관순 SK증권 연구원은 "LG유플러스의 자사주 취득은 창사 이래 처음으로, LG유플러스 주가가 작년 말 대비 31.1% 상승했음에도 자사주 매입을 결정한 것은 주주가치 제고를 위한 의지 표명과 경영진의 실적에 대한 자신감으로 해석할 수 있다"면서 "또한 자사주는 배당에서 제외되기 때문에 일반주주에게 돌아가는 배당재원이 확대되는 효과도 기대할 수 있다"고 분석했다.

중간배당은 올해부터 실시되며 그 규모는 향후 이사회 결의를 통해 결정될 예정이다. 최 연구원은 "중간배당 결정은 분기별 안정적인 현금흐름에 대한 자신감"이라며 "또한 배당투자자 및 롱텀 투자자의 신규 유입을 기대할 수 있다는 측면에서 주가에 긍정적"이라고 설명했다.

이번 주주환원은 기업가치 상승으로 이어질 것이란 의견이다. 최 연구원은 "경쟁사 대비 주주환원 측면에서 디스카운트 요인이 있던 LG유플러스는 이번 주주환원 강화를 통해 점진적인 기업가치 상승을 기대할 수 있게 됐다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr